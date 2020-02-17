Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку

Заместитель начальника ГУ МВД по Москве, руководитель городской полиции генерал-майор Сергей Плахих подал в отставку по выслуге лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Сергей Плахих, руководивший московской полицией с декабря 2017 года, выходит на пенсию, сказали в пресс-службе.

Анонимный источник «Интерфакса» рассказал, что Плахих подал рапорт об отставке сразу после Нового года, но пока документ не подписан.

По неподтвержденным данным РБК, на место начальника московской полиции рассматривают кандидатуру генерал-майора Игоря Зиновьева, который возглавляет УВД по Центральному административному округу Москвы.