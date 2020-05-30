В проект нового КоАП включили штрафы за отказ от прививок. Это касается только «профессиональных групп риска»

В проект нового КоАП РФ, который Минюст вывесил для обсуждения 29 мая, включили штрафы за отказ от вакцинации, передает РИА Новости.

Как пояснили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре, предложение касается только «профессиональных групп риска». Для людей, входящих в такие группы в силу своей работы, вакцинация обязательна.

Речь в том числе о работе с больными инфекционными заболеваниями; о работе с кровью и биологическими жидкостями человека, а также о работе по уходу за животными.

Штрафы в проекте КоАП составляют от пяти до семи тысяч рублей для граждан; 10-20 тысяч или до 30 суток ареста для ИП; 20-30 тысяч рублей, арест до 30 суток или запрет деятельности на тот же срок — для юридических лиц.

В апреле 2019 года стало известно, что российский Минздрав работает над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок.

Тогда же Министерство просвещения предложило запретить детям без прививок от особо опасных инфекций ходить в школу. Позднее в министерстве уточнили, что речь идет только о временном запрете в случае массовых инфекционных заболеваний или угрозы эпидемии.

ВОЗ включила отказ от прививок в число десяти глобальных угроз здоровью человечества. По данным организации, вакцинация позволяет предотвратить 2-3 миллиона смертей ежегодно.