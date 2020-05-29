Минюст опубликовал новый вариант проекта КоАП. Из него убрали увеличение размера штрафов

Минюст России опубликовал для общественного обсуждения доработаный вариант проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Текст документа доступен на портале проектов нормативных правовых актов.

В комментарии ТАСС в Минюсте подчеркнули, что в проекте нового КоАП в целом будут сохранены действующие размеры штрафов и сроки привлечения к ответственности.

Помимо этого будет значительно расширена возможность назначения предупреждения вместо штрафа — в новой версии это предусмотрено в 263 статьях (в действующей редакции — в 156 статьях).

Предыдущая версия проекта нового КоАП была опубликована для общественного обсуждения в конце января. Она вызвала критику как со стороны правительства и Госдумы, так и со стороны правозащитников. Больше всего критике подвергались значительное повышение штрафов за нарушение скоростного режима.