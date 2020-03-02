Правозащитники направили замечания к проекту нового КоАП. Они предложили исключить из него статьи о проституции и гей-пропаганде
Российские правозащитники направили в Минюст замечания к проекту нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщает «Коммерсант».
В разработке замечания принимали участие правозащитный центр «Мемориал», проект против политических преследований «ОВД-Инфо», комитет помощи мигрантам «Гражданское содействие» и другие правозащитные организации.
Правозащитники предложили отменить наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних и проституцию, уточнить понятие пропаганды наркотиков и критерии депортации мигрантов. Кроме того, они считают нужным исключить из статьи о возбуждении ненависти или вражды формулировку «социальная группа», так как у нее нет четкого определения.
Эксперты предложили поправки и в Процессуальный кодекс об административных нарушениях. В частности, они попросили ввести возможность пересмотра административных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Сейчас такая норма предусмотрена во всех видах судопроизводства, кроме административного.
Правозащитники говорят о «профанации» общественного обсуждения [проекта КоАП], указывая, что Минюст дал всего лишь 20 рабочих дней для подготовки отзыва на 800-страничный [документ].
Проект нового КоАП был опубликован 30 января. Он предусматривает, в частности, повышение штрафов за нарушение скоростного режима и увеличение срока давности для многих административных правонарушений.
Новая редакция КоАП вызвала критику в правительстве и Госдуме. В середине февраля авторы документа заявили о намерении его доработать.
В 2019 году общественное движение «Форум секс-работников» уже предлагало исключить из новой редакции КоАП статью «Занятие проституцией».