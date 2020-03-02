Правозащитники направили замечания к проекту нового КоАП. Они предложили исключить из него статьи о проституции и гей-пропаганде

Российские правозащитники направили в Минюст замечания к проекту нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщает «Коммерсант».

В разработке замечания принимали участие правозащитный центр «Мемориал», проект против политических преследований «ОВД-Инфо», комитет помощи мигрантам «Гражданское содействие» и другие правозащитные организации.

Правозащитники предложили отменить наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних и проституцию, уточнить понятие пропаганды наркотиков и критерии депортации мигрантов. Кроме того, они считают нужным исключить из статьи о возбуждении ненависти или вражды формулировку «социальная группа», так как у нее нет четкого определения.

Эксперты предложили поправки и в Процессуальный кодекс об административных нарушениях. В частности, они попросили ввести возможность пересмотра административных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Сейчас такая норма предусмотрена во всех видах судопроизводства, кроме административного.

Проект нового КоАП был опубликован 30 января. Он предусматривает, в частности, повышение штрафов за нарушение скоростного режима и увеличение срока давности для многих административных правонарушений.

Новая редакция КоАП вызвала критику в правительстве и Госдуме. В середине февраля авторы документа заявили о намерении его доработать.

В 2019 году общественное движение «Форум секс-работников» уже предлагало исключить из новой редакции КоАП статью «Занятие проституцией».