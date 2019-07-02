«Форум секс-работников» предложил исключить из КоАП статью о проституции

Российские общественное движение « » предложил правительству РФ исключить из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Занятие проституцией», сообщает «Коммерсант».

Организация направила обращение вице-премьеру Константину Чуйченко, который возглавляет рабочую группу по подготовке новой редакции КоАП.

Представители движения просят исключить статью, поскольку ее используют «для незаконного обогащения, коррупции». Также статья способствует тому, что полицейские остаются безнаказанными, когда применяют насилие к секс-работникам.

В организации отметили, что в 90% случаев доказательством вины по этой статье служит признание правонарушителя, которое получают с помощью «угроз, оскорблений, унижения человеческого достоинства, насилия и даже пыток».

В июне правительство России опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Новую редакцию кодекса начали разрабатывать из-за большого числа поправок, внесенного в текущую редакцию. За 17 лет в кодекс внесли около 4,8 тысячи правок.