Авторы новой редакции КоАП попросили отсрочку для доработки документа. В Госдуме говорили, что он «никуда не годится»
Авторы проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) попросили время для доработки документа. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции.
Срок внесения законопроекта в правительства предложено перенести с марта на май 2020 года, в Госдуму — с апреля на июнь.
Такое решение было принято в связи с замечаниями и предложениями, поступившим после того, как проект КоАП был выставлен на общественное обсуждение в конце января.
Новая редакция КоАП предусматривает, в частности, значительное повышение штрафов за нарушение скоростного режима и увеличение срока давности для многих административных правонарушений.
Проект КоАП вызвал много критики. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что «документ никуда не годится». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что предложенные в КоАП штрафы будут непосильными для автомобилистов.