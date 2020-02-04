Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), представленный Минюстом РФ.

«Мы считаем, что документ никуда не годится, он возбуждает ненависть к законотворчеству», — цитирует «Интерфакс» заявление Крашенинникова.

Глава думского комитета по законодательству, в частности, отметил, что проект КоАП предусматривает «многократное повышение штрафов, а также увеличение сроков давности», что, по его словам, неприемлемо. В таком виде, добавил он, проект в Госдуму вносить нельзя, он «сырой».

Минюст представил проект новой редакции КоАП в конце января. В частности, документ предусматривает значительное повышение штрафов за нарушение скоростного режима и увеличение срока давности для многих административных правонарушений.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддерживает проект КоАП — «его основные его положения нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам обсуждения доработать».