Минпросвещения предложило запретить непривитым детям ходить в школу

Министерство просвещения предложило запретить детям, не прошедшим вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний, посещать образовательные учреждения. Соответствующее письмо ведомство направило в комитет Госдумы по охране здоровья.

Минпросвещения считает, что такие меры не будут нарушать право на получение образования, так как образование может быть получено и вне образовательных учреждений, дистанционно или на дому.

В начале апреля стало известно, что Минздрав работает над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок.

ВОЗ включила отказ от прививок в число десяти глобальных угроз здоровью человечества. По данным организации, вакцинация позволяет предотвратить 2-3 миллиона преждевременных смертей ежегодно.