Российские аэропорты получат 11 миллиардов рублей господдержки

Аэропорты получат господдержку в общей сложности на 10,9 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Субсидии можно использовать на выплату зарплат сотрудникам, за исключением членов советов директоров и руководства, поясняет правительственная пресс-служба.

Также деньги можно потратить на страховые взносы, ремонт зданий, оборудования и транспорта.

Как сообщал «Коммерсант», речь идет «о десятках миллионов рублей в месяц» для крупных аэропортов в регионах и о сотнях миллионов рублей для аэропортов Москвы.

Средства на поддержку аэропортов выделят из резервного фонда правительства, из этого же фонда субсидии получат авиакомпании (в общей сложности 23,4 миллиарда рублей).

Россия в конце марта из-за эпидемии COVID-19 полностью закрыла международное авиационное сообщение. Перелеты внутри страны не останавливали, но спрос на них резко упал, авиакомпании заметно сократили число рейсов по России.