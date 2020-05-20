Минтранс предложил выплатить аэропортам по 195 рублей за каждого не полетевшего пассажира

Министерство транспорта РФ внесло в правительство проект постановления о выплате субсидий аэропортам за потери, понесенные во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на текст документа.

Согласно предложенным правилам распределения компенсаций, аэропорты получат от правительства по 195,4 рубля за каждого не полетевшего пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Правительство планирует выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 10,1 миллиарда рублей. Решения о выплатах в третьем квартале пока нет, хотя в Минтрансе это не исключают.

Субсидии смогут получить управляющие компании, чьи аэропорты не прекращали работу, а численность персонала составляет не менее 90% от штатной численности на 1 января 2020 года. Полученные деньги нельзя будет потратить на кредиты, в основном средства должны пойти на выплату зарплат.

Ранее Минтранс предложил выплатить авиакомпаниям, столкнувшимся с резким сокращением перевозок, по 365 рублей за каждого неперевезенного пассажира. В целом на возмещение убытков авиаперевозчиков выделили 23,4 миллиарда рублей.