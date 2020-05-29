Журналистов Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали на Петровке второй раз за два дня

У здания МВД на улице Петровка в Москве, где проходят одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, днем 29 мая задержали журналистов Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, сообщает корреспондент «Медузы» с места событий.

Задержание участников пикетов у здания ГУ МВД по Москве Meduza

У задержанных журналистов были с собой пресс-карты, но не было редакционного задания.

Плющева и Фельгенгауэр уже задерживали на Петровке 28 мая. Через несколько часов их отпустили из отделения полиции, составив на них протоколы по статьям о нарушении правил проведения митингов и нарушении режима самоизоляции.

В общей сложности днем 29 мая на Петровке задержаны более 20 человек, задержания продолжаются.