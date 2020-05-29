В Москве на Петровке возобновились задержания

В Москве на улице Петровка около здания ГУ МВД по столице возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара.

Как сообщает корреспондент «Медузы», который находится на месте событий, среди задержанных активист Константин Фокин, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Елена Русакова, Андрей Морев и Елена Филина, Кирилл Гончаров и Владислав Неймар из партии «Яблоко», Евгений Сваровский, Денис Петров, Сергей Цакусов, Наталья Демина. Многие из них даже не успели встать в пикеты. Ранее днем за пикет также был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Примерно через час после начала акции полиция стала задерживать не только тех, кто был с плакатами, но и остальных людей, находившихся на месте событий. В общей сложности задержаны около 20 человек.

Полиция по громкой связи объявляет, что акция незаконна из-за продолжающегося режима самоизоляции, и просит собравшихся разойтись. На Петровке также находятся депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и Евгений Ступин, которые просят полицию не задерживать граждан за одиночные пикеты.

28 мая на Петровке состоялась серия пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Его арестовали на 15 суток за акцию у здания ГУ МВД по Москве в поддержку арестованного создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

На акции солидарности в четверг были задержаны 13 человек, в основном, журналисты. Еще пятерых человек задержали в Петербурге. В пятницу на акцию на Петровке пообещали выйти муниципальные депутаты. Также пикеты в поддержку Азара состоялись в Новосибирске и Екатеринбурге.