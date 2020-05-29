Депутата Сергея Митрохина задержали на пикете у здания ГУ МВД по Москве

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве на улице Петровка, сообщает «ОВД-Инфо».

Политик вышел на пикет с плакатом «Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!», его задержали спустя минуту. Вместе с депутатом задержаны его помощница Мария Чуприна и активист Вадим Самукин, пишет издание.

ЗАДЕРЖАНИЕ СЕРГЕЯ МИТРОХИНА! Петровка 38. Москва. Протестные пикеты sotavision

28 мая журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара арестовали на 15 суток за пикет на Петровке в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Вслед за этим на Петровке прошла акция солидарности с журналистом — его коллеги вышли на такие же одиночные пикеты. В итоге были задержаны 13 человек. Еще пятерых активистов задержали в Петербурге. Освободить задержанных призвали в ОБСЕ, Amnesty International и Совете по правам человека при президенте РФ.

29 мая активисты намерены продолжить серию пикетов на Петровке в поддержку Азара. В полиции предупредили о незаконности публичных мероприятий во время карантина.