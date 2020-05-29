ГУ МВД по Москве предупредило о незаконности публичных мероприятий во время карантина «в связи с призывами к участию в несанкционированных акциях»

ГУ МВД по Москве сообщило, что «проведение любых массовых мероприятий» в период действия режима повышенной готовности запрещено.

О запрете, следует из сообщения на сайте ГУ МВД, решено напомнить «в связи связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы».

26 мая журналиста и муниципального депутата Илью Азара задержали у здания ГУ МВД на Петровке за одиночный пикет в поддержку . 28 мая суд назначил Азару 15 суток ареста. В тот же день в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Азара, их участники (в основном журналисты) были задержаны.

Сообщалось о планах устроить 29 мая новую серию одиночных пикетов.

В указе мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (с изменениями и дополнениями), на который ссылается ГУ МВД, говорится о запрете «на проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий». Идет ли речь о запрете только массовых публичных мероприятий или всех публичных — в указе не уточняется.