Мосгорсуд освободил активиста Виктора Немытова. За пикет в его поддержку арестовали Илью Азара

Московский городской суд освободил активиста Виктора Немытова, арестованного на 15 суток за одиночный пикет, который он проводил 26 мая.

Мосгорсуд переквалифицировал действия Немытова с повторного нарушения законодательства о митингах на невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС и оштрафовал его на 20 тысяч рублей, при этом освободив от оплаты.

За одиночный пикет в поддержку Немытова и администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова 28 мая был на 15 суток арестован журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Его арест, в свою очередь, вызвал целую серию пикетов в Москве и Санкт-Петербурге. На них были задержаны в общей сложности около двух десятков человек.