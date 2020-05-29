Минтруд предложил запретить увольнения по инициативе работодателя во время карантина

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства об особых условиях увольнения работников в период эпидемии коронавируса. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель Минтруда.

По действующему законодательству у работодателя есть три основных способа оптимизации персонала: введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день.

Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных мер запрещается отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя (разорвать трудовые отношения можно только по инициативе работника или по соглашению сторон). При сокращении штата увольнение должно происходить после отмены ограничений.

Минтруда также предлагает дать работодателю право уведомлять сотрудника об изменении режима работы из-за карантина (например, введении неполного рабочего дня) не за два месяца, а за две недели и переводить сотрудника на другую работу без его согласия не на один месяц, а на два. О новых графиках сменной работы сотрудников предлагается уведомлять не позднее чем за семь календарных дней.

Отступающее от Трудового кодекса регулирование предлагается распространить только на 2020 год.

Правительство сможет временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений после того, как соответствующий закон утвердит Совет Федерации и подпишет президент. Госдума документ уже одобрила.

Количество официально зарегистрированных безработных в России с начала пандемии выросло в два с половиной раза — с 726 тысяч до 1,9 миллиона человек. Росстат оценивает общее число безработных в России (не только тех, кто официально зарегистрирован на бирже) в 4,3 миллиона человек.

Правительство предлагало компаниям, которые в кризис уволили не больше 10% сотрудников, льготные кредиты на выплату зарплат. Кроме того, в конце мая правительство предложило дополнительные меры поддержки безработных. Среди них — трехкратное увеличение минимального пособия по безработице на четыре месяца.

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