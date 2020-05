Главный нарколог Минздрава: смертность трудоспособного населения в России за три месяца превысила прошлогодний показатель

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что за три месяца текущего года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период 2019 года.

За три месяца 2020 года в работоспособном возрасте умерли 37 346 человек, а за тот же период 2019 года — 36 584 человека, рассказал Брюн на пресс-конференции.

По его словам, на рост смертности в этой категории могут оказывать значительное влияние наркологические проблемы, а «не только вирусная нагрузка».

«От алкоголизма человек не умирает, он умирает от причин, вызванных злоупотреблением алкоголем», его воздействием на систему кровообращения, возникновение онкологии, травм, психических расстройств, суицидов, сердечную систему, снижение иммунного статуса, заболевания желудочно-кишечного тракта, нервную систему, подчеркнул Брюн.

Исправление: Первоначально в этой новости говорилось, что смертность людей трудоспособного возраста за три месяца 2020 года превысила смертность в этой категории за весь 2019 год. Позже «Интерфакс» уточнил свое сообщение, по которому написана эта новость. Приносим извинения читателям.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что во время эпидемии коронавирусной инфекции, из-за которой во многих регионах были введены ограничительные меры, включая обязательную самоизоляцию, потребление алкоголя в России выросло на 2-3%. Мурашко также сообщил, что в России начала расти смертность от отравления алкоголем.

В Москве, по данным из открытых источников, в апреле было зарегистрировано 11846 смертей, почти на 20% больше, чем средний показатель для этого месяца за последние 10 лет.

Financial Times и The New York Times опубликовали статьи, где на основе данных о смертности в Москве делались предположения, что официальные показатели смертности от COVID-19 по всей России не соответствуют действительности. МИД РФ раскритиковал эти публикации и потребовал от изданий опубликовать опровержения. Госдума пригрозила, что газеты лишат аккредитации. Роскомнадзор объявил о проверке публикаций.