Джоан Роулинг выложит в интернет сказку, написанную больше 10 лет назад. Она не связана с Гарри Поттером

Писательница Джоан Роулинг впервые опубликует произведение под названием «Икабог» (The Ickabog), которое она написала больше 10 лет назад. Об этом Роулинг рассказала на своем официальном сайте.

По словам Роулинг, «Икабог» — это сказка «о правде и злоупотреблении властью». Ее действие разворачивается в вымышленной стране, но при этом она не связана с Гарри Поттером и в ней нет волшебства.

Роулинг планировала издать сказку после выхода последней книги о Гарри Поттере в 2007 году. Но передумала, и рукопись около 10 лет хранилась у нее на чердаке. Несколько недель назад писательница решила бесплатно выложить книгу в интернете — для детей, которые находятся на карантине. «Икабог» публикуется по частям на одноименном сайте. Там уже выложены первые две главы, остальные будут появляться каждую среду до 10 июля.

В ноябре 2020 года сказка будет издана в бумажной, электронной и аудиоверсиях, а в дальнейшем переведена с английского на другие языки. Роулинг предложила детям принять участие в конкурсе иллюстраций для своей новой книги. Она также заявила, что пожертвует весь гонорар за нее людям, пострадавшим от коронавируса. Подробности писательница пообещала сообщить позже.