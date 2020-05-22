Бывшую яхту бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Бывшую яхту бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева выставили на продажу. Внимание на это обратил Алексей Навальный.

Соответствующее объявление было размещено на Avito. Сейчас его удалили, но в кэше сохранилась его копия. За яхту, которая сейчас находится в Имеретинском морском порту Сочи, продавец хочет получить 134 миллиона рублей.

Яхта, о которой идет речь, упоминалась в фильме Навального «Он вам не Димон». По данным Навального, подконтрольная Медведеву фирма купила ее в 2009 году. В 2015 году она была продана бизнесмену .