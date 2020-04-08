«Проект» рассказал, как остров на Волге превратили в резиденцию Дмитрия Медведева. Он прилетает туда порыбачить

Дмитрий Медведев выпускает молодь осетровых в Волгу в природоохранной зоне в 120 километрах от Астрахани, 17 августа 2011 года. Scanpix / LETA

В советское время на острове Гористый в устье Волги была построена база отдыха «Лотос», там отдыхала партийная номенклатура. После распада СССР база какое-то время была открыта для посещения, но в начале нулевых ее реконструировали и превратили в закрытый объект. Сейчас «Лотос» принадлежит офшору, связанному с миллиардером Алишером Усмановым, и служит местом отдыха Дмитрия Медведева. Зампред Совета безопасности, бывший премьер-министр и бывший президент России приезжает туда порыбачить, выяснило издание «Проект».

База «Лотос» расположена в живописном месте на Волге. Ее считали новой резиденцией Путина, но туда начал ездить Медведев

Остров Гористый находится в Камызякском районе Астраханской области, недалеко от села Гандурино. Это место знаменито своими лотосовыми полями и «раскатами», где можно в любое время года заниматься рыбалкой и подводной охотой. В советское время на Гористом построили базу отдыха «Лотос». Ее посещал Леонид Брежнев, рассказал «Проекту» неназванный местный егерь.

В 2012 году астраханские СМИ обратили внимание на перестройку «Лотоса». Издание «Пункт-А» сообщало, что реконструкция началась в 2010 году, подрядчиков выбрали без конкурса, строителям платили наличными. Издание «Каспий-Инфо» утверждало, что стоимость реконструкции оценивают в 1,5 миллиарда рублей и что «Лотос» станет новой резиденцией Владимира Путина.

Но после открытия базы «Пункт-А» стал писать, что туда ездит Дмитрий Медведев. Жители села Гандурино рассказали «Проекту», что он прилетает два-три раза в год, обычно на вертолете. Во время этих визитов в окрестностях усиливают меры безопасности, а от жителей Гандурино требуют не выпускать коров из хлевов, чтобы «не бродили и не гадили», утверждает один из местных жителей.

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«Лотос» принадлежит офшорной структуре. Она косвенно связана с Алишером Усмановым

Как пишет «Проект», в 2008 году база «Лотос» была открыта для обычных туристов. В результате реконструкции она превратилась в закрытый объект (при попытке забронировать там место «Проект» получил ответ, что база принадлежит «кому надо и не для простых людей»). Остров Гористый, где она находится, сменил статус с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию. «Проект» отмечает, что он может относиться и к пограничной зоне с Казахстаном, установленной в пределах Камызякского района.

С 2011 года остров принадлежит фирме «Лотос Проект», которой через цепочку юрлиц владеет White Peak Investments (OM) PCC Limited, зарегистрированная на острове Мэн и косвенно связанная с миллиардером Алишером Усмановым («Проект» подробно описывает, как именно). В 2017 году о Усманова и Медведева заявлял Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в расследовании «Он вам не Димон». Усманов через суд потребовал удалить расследование и выиграл дело, но Навальный так и не выполнил его требование.

Директором «Лотос Проекта» числится Владимир Ланцман — депутат областной думы, зампред правления Облрыболовпотребсоюза. Среди кураторов реконструкции базы собеседники «Проекта» назвали еще одного зампреда правления Облрыболовпотребсоюза Ремира Мухаррямова, который, по словам его бывшей девушки Ольги Бурдоновой, работает в ФСБ, а также бывшего одноклассника Медведева, президента федерации гребли России Евгения Архипова.

При реконструкции «Лотоса» детали отделки утверждала жена Медведева

В перестройке базы «Лотос» участвовало омское НПО «Мостовик», которое строило большинство объектов к сочинской Олимпиаде 2014 года и разорилось вскоре после нее. Из-за банкротства «Мостовика» строитель из Красноярска Константин Петрусенко, который отвечал за прокладку инженерных сетей на «Лотосе», так и не получил обещанных денег полностью. Петрусенко рассказал «Проекту» об устройстве резиденции Медведева и показал ее фотографии.

В результате реконструкции остров Гористый был разделен на две части: техническую, для персонала, и новую — с главным домом, восемью гостевыми домами, вертолетной площадкой, ресторанным комплексом и причалом. По словам Петрусенко, на новом острове есть 50-метровый бассейн, баня, тренажерный зал, «кухня „семи народов мира“ с полным набором техники» и кинотеатр 5D. В интерьере использованы дизайнерские светильники и держатели для туалетной бумаги по 5 тысяч рублей. Все на базе делалось с учетом небольшого роста Медведева, а детали отделки утверждала его жена, говорит Петрусенко.

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Во сколько обошлась реконструкция базы «Лотос», неизвестно. В судебном иске, который подала управляющая базой компания «Лотос Проект» к подрядчику стройки «Мостовику», фигурирует сумма почти в два миллиарда рублей. По словам Петрусенко, начальство, приезжавшее на базу, говорило строителям: «Ребята, мы вам заплатили миллиард евро и вы нам не можете построить». «Сумма в миллиард евро постоянно звучала», — сказал Петрусенко.

Пересказала Ольга Корелина