В Чечне запретили передвижение на Ураза-байрам

МВД Чечни ввело запрет на передвижение по республике в дни празднования Ураза-байрама, знаменующего окончание месяца поста Рамадан у мусульман.

Нарушители режима самоизоляции будут наказываться по всей строгости закона, говорится в заявлении министра внутренних дел республики Руслана Алханова, опубликованном в инстаграме.

Дни с 23 по 26 мая объявлены в Чечне выходными, из всех ведомств будут работать только экстренные службы.

По данным республиканского Минздрава, в Чечне зарегистрированы 1005 случаев заражения коронавирусом (из них 92 среди врачей), 620 человек выздоровели, 11 умерли.

В Кабардино-Балкарии также из-за Ураза-байрама объявлен выходной. В Дагестане введены дополнительные ограничения в связи с праздником.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом в Дагестане призвал всех мусульман провести Ураза-байрам дома.