Чеченские врачи, которые жаловались на нехватку средств защиты от коронавируса, извинились в эфире телеканала «Грозный»

Врачи центральной больницы Гудермесского района Чечни признали необоснованность своих жалоб на нехватку средств защиты от коронавируса в сюжете телеканала «Грозный». Об этом сообщил «Кавказский узел».

В сюжете выступили три медсестры и два врача, которые, как утверждает «Грозный», распространяли в мессенджерах сообщения о нехватке средств защиты и о смерти одной из коллег от коронавируса, а также участвовали в митинге возле больницы 14 мая.

Медики заявили, что они не знали о наличии в больнице средств защиты. Медсестра Марха Ибрагимова извинилась за распространение информации о смерти врача Барет Баудиновой от коронавируса. В сюжете говорится, что у Баудиновой был инсульт, и что она не умерла.

Также в сюжете сообщается, что больницу посетил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. После его визита был уволен один из участников протеста, врач-рентгенолог Заур Борчашвили и главный врач больницы Ильяс Энганоев, который не оповестил всех своих подчиненных о наличии средств защиты.

В Чечне распространена практика публичных извинений. Часто извинения приносят люди, которые жаловались на власть. За высказывания о чеченцах также регулярно извиняются и жители других регионов России.

В Чечне, по данным на 17 мая, зафиксировано 943 случая коронавируса. 580 заразившихся выздоровели, девять умерли.