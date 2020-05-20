Университет «Синергия» потребовал удалить два видео «Сталингулага»

Университет потребовал, чтобы блогер Александр Горбунов («Сталингулаг») удалил со своего ютьюб-канала две видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение. Об этом сообщил сам Горбунов, ссылаясь на досудебную претензию «Синергии».

В университете заявили, что информация в видео не соответствует действительности и порочит деловую репутацию «Синергии». В одной записи Горбунов рассказал о том, что университет получил из бюджета миллиард рублей, в другой — о том, что вуз оштрафовали из-за сбора отпечатков пальцев у школьников.

В досудебной претензии сказано, что клевета — это уголовное преступление, за которое предусмотрен штраф в размере до пяти миллионов рублей. Кроме того, отмечается в документе, компания имеет право потребовать возмещения убытков. По словам Горбунова, «Синергия» грозит взыскать через суд до пяти миллионов рублей.

Александр Горбунов ведет один из самых популярных телеграм-каналов в России «Сталингулаг». На него подписаны около 380 тысяч человек.

Долгое время Горбунов вел телеграм-канал инкогнито. В мае 2019 года он раскрыл свою личность после того, как полицейские провели обыски у его родителей. В МВД говорили, что начали проверку по обращению самого блогера, он это отрицал. В итоге полиция отказалась возбуждать уголовное дело.