«Сталингулаг» — один из самых популярных в России политических телеграм-каналов. На него подписаны более 300 тысяч человек, а средний охват одного поста, по данным Tgstat, составляет 184 тысячи просмотров. Автор канала, критикующий российскую власть, неизвестен. В июле 2018 года РБК сообщил, что создателем канала является уроженец Махачкалы Александр Горбунов. Автор канала это не подтверждал. Были и другие версии, например, в марте 2019 года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что «Сталингулаг» создали спецслужбы Украины.

Спустя девять месяцев после того, как РБК раскрыл личность предполагаемого создателя «Сталингулага», у родителей Александра Горбунова в Махачкале прошли обыски. Первым об этом 27 апреля сообщил сам «Сталингулаг»: «Следователи и вооруженные люди врываются в квартиры и ищут Саню из Дагестана». По словам автора канала, Горбунова подозревают в телефонном терроризме. «Якобы он со своего (!) номера позвонил и сообщил о заминированных объектах в Москве», — написал он. «Сталингулаг» отметил, что мать Горбунова допрашивали в течение шести часов, также прошли обыски у его родственников в Москве.

Мать Александра Горбунова 65-летняя Татьяна подтвердила изданию The Bell, что 26 апреля в квартире, где она живет с 80-летним супругом, прошел обыск. По ее словам, к ней пришли люди в бронежилетах и с автоматами, которые начали искать «молодых». Омоновцы не предъявляли удостоверений или ордер на обыск. «Один из них сказал, мол, скажите «спасибо», что мы зашли мирно и не положили вас лицами в пол, ведь мы же не знаем, кто стоит у вас за дверью», — рассказала Татьяна Горбунова. Обыск продолжался около полутора часов (а не шесть часов, как об этом писал «Сталингулаг»).

Один из участников обыска объяснил Горбуновым, что с адреса, где живет семья, поступил «звонок с сообщением, что где-то чего-то заминировано, то ли аэропорт в Москве, то ли что-то еще», при этом «номер не определился, но определился адрес». Когда Татьяна Горбунова предложила проверить телефоны, полицейские отказались это сделать. После обыска, по ее словам, к ним больше никто не приходил.

В интервью телеканалу «Дождь» Татьяна Горбунова рассказала, что не верит в причастность сына к анонимному звонку, поскольку «он здравомыслящий человек и имеет юридическое образование». По ее словам, Александру Горбунову 27 лет, он передвигается на инвалидной коляске и с детства имеет инвалидность первой группы. Чем занимается ее сын, она не уточнила.

Татьяна Горбунова сообщила изданию Baza, что ее сын Александр Горбунов — блогер «Сталингулаг». «Я думаю, только с этим все и связано», — сказала она, говоря о прошедших обысках. Она отметила, что полицейские пока не приходили к самому Александру Горбунову.

Татьяна Горбунова сказала «Дождю», что после случившегося у нее поднялось артериальное давление. «Конечно, мы были очень напуганы с мужем, учитывая, что мы живем в Махачкале, у нас все-таки теракты, это дело ясное», — сказала она. По ее словам, к родственникам семьи в Москве также приходили «в неурочное, ночное время».

Автор телеграм-канала «Сталингулаг» сообщил The Bell, что узнал об обысках лично от Александра Горбунова, когда тот с ним связался. Издание отмечает, что «Сталингулаг» помог журналистам связаться с Татьяной Горбуновой.

В пресс-службе МВД Дагестана заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт обысков у семьи Горбуновых.

Александр Бакланов