Университет «Синергия» оштрафовали из-за сбора отпечатков у школьников для теста, признанного РАН лженаучным
Мещанский суд Москвы оштрафовал университет «Синергия» на 150 тысяч рублей из-за сбора отпечатков пальцев в школе Красногорска. Об этом сообщает Роскомнадзор.
Вуз оштрафовали за обработку персональных данных в случае, не соответствующем цели их сбора (или не предусмотренном законами РФ). Соответствующая статья КоАП предполагает для юридических лиц штраф 30-50 тысяч рублей.
На «Синергию» составили пять протоколов, уточняет РКН.
Представители «Синергии» и компании Genetic-test собрали у школьников в Красногорске отпечатки пальцев в октябре 2019 года в рамках профориентационного теста. Genetic-test утверждает, что по линиям на пальцах можно определить наклонности человека, а тест основан на «большом количестве научных исследований в области дерматоглифики». В 2016 году комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала дерматоглифические тесты «лженаучной деятельностью».