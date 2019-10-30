Университет «Синергия» собирает отпечатки у детей для «определения наклонностей по линиям пальца». РАН признала такие исследования лженаучными

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Сотрудники крупнейшего частного университета « » и компании Genetic-test без разрешения родителей собирали в Подмосковье отпечатки пальцев школьников в рамках профориентационного теста. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на родителей учащихся гимназии № 2 и школы № 15 в Красногорске.

В гимназии № 2 пальцы рук детей сканировали с помощью компьютера, после чего у школьников спрашивали имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, рассказала изданию Наталья Кан, мать одного из восьмиклассников, прошедших исследование.

Через 20 минут после теста на электронную почту пришли результаты исследования. В них говорилось, что у сына Натальи Кан есть небывалые ораторские способности и что ему больше всего подходит должность президента страны. «Результаты полного обследования на 17 листах можно было получить за дополнительную плату, при этом результаты даже близко не совпадали с реальными способностями сына», — отметила мать школьника.

Представитель «Синергии» сообщила газете, что Genetic-test — это «определение наклонностей по линиям пальца, а не сбор базы данных». На сайте Genetic-test сказано, что исследования основаны на «большом количестве научных исследований в области дерматоглифики». В 2016 году комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала дерматоглифические тестирования «лженаучной деятельностью». В «Синергии» сообщили, что не знают о таком решении РАН.

Директор гимназии № 2 Красногорска Ирина Штейнберг рассказала «Коммерсанту», что у школьников не брали отпечатки, а лишь «сканировали узор пальца». В чем разница, она не пояснила. При этом директор подчеркнула, что такие тесты проводят в большинстве подмосковных школ. Ирина Штейнберг обратилась в «Синергию» с вопросами о лицензии и программном обеспечении.

В Роскомнадзоре сообщили, что проект Genetic-test находится в зоне постоянного контроля ведомства. «Особенность данной ситуации состоит в том, что отпечатки пальцев человека являются биометрическими персональными данными», — сказали в Роскомнадзоре. В ведомстве пообещали привлечь виновных к ответственности, если подтвердится факт сбора дактилоскопической информации. В региональном министерстве образования эти сведения не комментировали.

Пересказал Александр Бакланов