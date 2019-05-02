Александр Горбунов подтвердил «Би-би-си», что является автором телеграм-канала «Сталингулаг»

Александр Горбунов подтвердил Русской службе «Би-би-си», что является автором одного из самых популярных телеграм-каналов в России — «Сталингулаг».

27-летний Горбунов, родившийся в Махачкале, запустил телеграм-канал «Сталингулаг» в 2016 году. До этого у него три года был одноименный аккаунт в твиттере.

Объясняя выбор названия для канала, Горбунов сказал: «Это такой троллинг — человек заходит на канал с аватаром Сталина, видит название „Сталингулаг“, думает, что будут восхвалять то время, а видит совершенно обратное».

«По факту, „Сталингулаг“ — это единственный популярный телеграм-канал, который пишет о том, как все есть на самом деле», — заявил он.

Горбунов также пообещал, что «Сталингулаг» после раскрытия его личности никак не изменится. «Как писал, так и буду», — сказал он.

В интервью Русской службе «Би-би-си» автор «Сталингулага» рассказал, что у него . Отвечая на вопрос, почему его телеграм-канал не пишет о проблемах доступной среды, Горбунов, приехавший на интервью в кресле, заявил, что не хочет, чтобы его ассоциировали только с его инвалидностью. Кроме того, заявил он, проблемы людей с инвалидностью «неинтересны и нечитаемы». «О трудностях с передвижением читало бы два с половиной человека — и от этого не было бы никакой пользы», — сказал Горбунов.

Автор «Сталингулага» также подтвердил, что полиция приходила в дом его родителей в Махачкале якобы в рамках проверки звонка о минировании объекта в Москве. Был ли это обыск, по словам Горбунова, неизвестно.

«Сталингулаг» — один из самых популярных телеграм-каналов в России. На него подписаны около 300 тысяч человек.

В июле 2018 года о том, что телеграм-канал «Сталингулаг» создал уроженец Махачкалы Александр Горбунов, сообщало РБК. Тогда не уточнялось, продолжает ли Горбунов контролировать телеграм-канал.

После обысков у родственников Горбунова Telegram в знак поддержки автора верифицировал канал «Сталингулаг».