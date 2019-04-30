Telegram верифицировал канал «Сталингулаг» в знак поддержки автора после обысков у его предполагаемых родственников
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Создатель Telegram Павел Дуров верифицировал канал «Сталингулаг».
Автор канала заявил, что это сделано в знак поддержки из-за недавних обысков у его предполагаемых родственников.
Автор канала «Сталингулаг» сохраняет анонимность. РБК в июне 2018 года писало, что его ведет 26-летний уроженец Махачкалы Александр Горбунов.
В конце апреля канал сообщил, что у родственников Горбунова в Дагестане прошли обыски, а его самого заподозрили в телефонном терроризме. Мать Горбунова, сообщил «Сталингулаг», допрашивали шесть часов.