Telegram верифицировал канал «Сталингулаг» в знак поддержки автора после обысков у его предполагаемых родственников

Создатель Telegram Павел Дуров верифицировал канал «Сталингулаг».

Автор канала заявил, что это сделано в знак поддержки из-за недавних обысков у его предполагаемых родственников.

Автор канала «Сталингулаг» сохраняет анонимность. РБК в июне 2018 года писало, что его ведет 26-летний уроженец Махачкалы Александр Горбунов.

В конце апреля канал сообщил, что у родственников Горбунова в Дагестане прошли обыски, а его самого заподозрили в телефонном терроризме. Мать Горбунова, сообщил «Сталингулаг», допрашивали шесть часов.