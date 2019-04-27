Сталингулаг сообщил об обысках у родственников предполагаемого автора телеграм-канала

Автор анонимного телеграм-канала « » сообщил об обысках, проходящих у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, которого СМИ называли автором этого телеграм-канала. Официально информация об обысках пока не подтверждена.

«Следовали и вооруженные люди врываются в квартиры и ищут Саню из Дагестана», — написал Сталингулаг.

Обыски начались вечером 26 апреля. Сталингулаг утверждает, что Горбунова подозревают в телефонном терроризме. «Якобы он со своего номера позвонил и сообщил о заминированных объектах в Москве», — рассказал он.

Сталингулаг утверждает, что допрос матери подозреваемого шел в течение шести часов.

В июле 2018 года РБК сообщил, что телеграм-канал «Сталингулаг» создал уроженец Махачкалы Александр Горбунов, которому на тот момент было 26 лет. Автор «Сталингулага» не стал отвечать на вопрос журналистов, сохранил ли Горбунов контроль над каналом.