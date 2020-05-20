Капитан Том Мур, собравший десятки миллионов фунтов для британских врачей, станет рыцарем

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур, который накануне своего 100-летия с помощью прогулок по саду собрал более 33 миллионов фунтов для врачей, получит рыцарский титул и станет сэром Томом Муром.

На получение рыцарского титула Мура выдвинул премьер-министр Борис Джонсон. Когда пройдет сама церемония посвящения в рыцари, которую обычно проводит лично королева Елизавета II, пока не сообщается.

Мур, комментируя предстоящее посвящение в рыцари, пошутил, что он надеется на то, что королева ловко обращается с мечом (в процессе церемонии монарх касается мечом будущего рыцаря). «А то к тому моменту я могу стать уже совсем старым и слабым», — сказал он. На вопрос, о чем бы он хотел поговорить с королевой, Мур, как настоящий рыцарь, ответил, что сохранит любую беседу с монархом в тайне.

Том Мур благодаря организованной им кампании по сбору средств стал одним из самых популярных людей в Великобритании. На день рождения он получил более 140 тысяч открыток, в том числе и от королевы, а видеопоздравление для него записал премьер-министр и звезды Ковент-Гарден.

Том Мур отмечает 100-летие. Его поздравляет вся страна Meduza