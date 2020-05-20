Алексея Навального повторно оштрафовали за отказ удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии

Суд во второй раз назначил штраф политику Алексею Навальному за отказ удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии по завышенным ценам. Об этом ТАСС сообщили в Люблинском суде Москвы.

Штраф назначен по статье 17.15. КоАП (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Его сумма составляет 15 тысяч рублей.

Навальный уже обжаловал решение о штрафе в Люблинском суде.

Расследование ФБК о поставках продуктов Росгвардии вышло в августе 2018 года. В нем утверждалось, когда мясокомбинат «Дружба народов» стал единственным поставщиком ведомства, закупочные цены на продукты неоправданно выросли.

Из-за расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального «на дуэль». Оппозиционер предложил ему формат дебатов, но тот отказался.

В феврале 2019 года суд удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов» о защите деловой репутации и потребовал удалить расследование. В декабре 2019-го Навальному назначили штраф в пять тысяч рублей за отказ это сделать.