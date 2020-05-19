СК возбудил первое уголовное дело о невыплате медикам надбавок за работу с зараженными коронавирусом

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты коронавирусных надбавок сотрудникам скорой помощи города Армавира. Об этом сообщил Следственный комитет.

Дело расследуется по статье «Халатность». По версии следствия, медики не получили положенные им надбавки в результате халатности руководства городской больницы Армавира.

Как отмечает «Интерфакс», это первое в России уголовное дело о невыплате медикам надбавок за работу с больными COVID-19.

16 мая сотрудники службы скорой помощи, входящей в состав городской больницы Армавира, заявили в видеообращении, что им не доплатили за работу с зараженными коронавирусом. Началась проверка, главного врача больницы Сергея Смирнова уволили. 17 мая персонал медучреждения записал новое обращение, в котором потребовал вернуть Смирнова на работу. Власти Краснодарского края отказались это сделать, объяснив, что Смирнов не подал списки медиков, которые претендовали на доплаты за работу с COVID-19.

Доплаты, о которых идет речь, пообещал президент России Владимир Путин. Их размер составляет от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. Платить их должны в течение трех месяцев, начиная с апреля.

В середине мая медики из многих регионов России начали жаловаться, что не получили обещанные деньги. 15 мая Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» с надбавками. 19 мая президент снова поднял эту тему, заявив, что задержки с выплатой денег возникли из-за нечетких формулировок в соответствующем постановлении правительства.