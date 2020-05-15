«Развели какую-то канитель бюрократическую». Путин потребовал не задерживать выплаты врачам, работающим с коронавирусными больными

Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников быстрее решить вопрос о выплате денег врачам, работающим с коронавирусными пациентами.

Путин отметил, что размер выплат одинаков для всех врачей и других медицинских сотрудников, вне зависимости от количества часов и дней, проведенных ими на работе.

«Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными: не за время, там пять, десять минут или два часа, — а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли? Нет», — заявил президент.

Путин потребовал не задерживать выплаты врачам Meduza

В апреле Путин анонсировал дополнительные трехмесячные выплаты медицинским работникам, непосредственно работающим с коронавирусными больными. В стационарах врачи получат доплату в размере 80 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч. В скорой помощи доплаты составят для врачей 50 тысяч, для фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тысяч.

11 мая Путин сообщил, что выплаты также смогут получить врачи и работники соцучреждений, где ухаживают за больными ковидом. Они составят от 15 до 60 тысяч рублей.

Читайте также Владимир Путин объявил об очередных мерах по поддержке граждан и бизнеса. Вот на что сможете претендовать лично вы