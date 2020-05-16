Сотрудники скорой помощи в Армавире пожаловались на задержку выплат за работу с коронавирусными больными. Главврач уже уволен

Сотрудники скорой помощи Армавира записали видеообращение, в котором заявили, что не получили выплаты за работу с коронавирусными больными. «Мы не получили обещанные выплаты, — говорится в видеообращении, которое в частности публикует издание „Новая Кубань“. — Никто. Ни рубля, ни копейки».

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после публикации видеообращения. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Армавир отправлена комиссия министерства здравоохранения региона. «Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться», — сообщила РБК заместитель губернатора Анна Минькова.

Уже принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи, сказала Минькова.

Дополнительные выплаты медикам за работу с коронавирусными больными в конце апреля пообещал президент РФ Владимир Путин. В скорой помощи доплаты должны составлять для врачей 50 тысяч, для фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тысяч. Дополнительно медицинским работникам пообещали платить в течение трех месяцев.

Сотрудники медицинских учреждений из многих регионов ранее сообщали, что не получили обещанных выплат. 15 мая Путин на совещании, которое показывали российские телеканалы, потребовал от чиновников быстрее решить вопрос о выплате денег врачам, работающим с коронавирусными пациентами.

СК объявил о проверках сообщений о невыплате средств медицинским работникам в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и ряде других регионов.