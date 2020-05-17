Персонал больницы в Армавире потребовал вернуть главврача. Его уволили после жалоб на отсутствие доплат за работу с COVID-19

Сотрудники городской больницы Армавира записали видеообращение в поддержку главного врача Сергея Смирнова, который был уволен после жалоб на отсутствие выплат за работу с зараженными коронавирусом.

На видео, которое опубликовало издание GorodArmavir.ru, медработники стоят с листами бумаги, из которых складывается надпись «Смирнов, мы с тобой». «Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации», — хором произносят медики.

Сотрудники больницы Армавира записали видеообращение в поддержку главного врача 360 GorodArmavir

Кроме того, на сайте Change.org появилась петиция в поддержку Смирнова. В ней говорится, что его уволили «в связи с флэшмобом сотрудников скорой помощи», но те «не просили уволить главного врача, они говорили, что не получили выплаты». «Прошу пояснить, в чем конкретно в данной ситуации обвиняется главный врач, если средства федеральные, и доплаты не получили не только медицинские работники нашего региона», — сказано в петиции.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила изданию «Подъем», что решение об увольнении Смирнова окончательное. В разговоре с изданием «Блокнот» она пояснила, что главный врач армавирской больницы не подал властям списки сотрудников больницы, которые претендовали на доплаты за работу с коронавирусными больными.

Главный врач городской больницы Армавира Сергей Смирнов был уволен по итогам служебной проверки. Ее организовали после того, как сотрудники службы скорой помощи Армавира (входит в состав городской больницы) заявили в видеообращении, что не получили доплаты за работу с больными COVID-19.

Доплаты, о которых идет речь, пообещал президент России Владимир Путин. Их размер должен составлять от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. Платить их должны в течение трех месяцев, начиная с апреля.

Сотрудники медицинских учреждений из многих регионов России пожаловались, что не получили обещанных доплат. 15 мая Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» и потребовал заплатить медикам как можно скорее — и не за часы работы с больными COVID-19, а за сам факт такой работы.