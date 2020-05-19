Профессор РУДН, которая не может ходить, получила новый штраф за отсутствие приложения «Социальный мониторинг»

Обновление: Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил агентству «Москва», что второе уведомление о штрафе — техническая ошибка. Процедура аннулирования штрафов, по его словам, уже запущена, в ближайшее время Карабулатова получит сообщение об их отмене.

Профессор РУДН Ирина Карабулатова сообщила, что ей пришел еще один штраф за отсутствие приложения для контроля за передвижением людей с COVID-19. Карабулатова из-за болезни уже год не может ходить.

На карантин ее отправили из-за ОРВИ, а коронавирусной инфекции, по словам Карабулатовой, у нее не обнаружили.

Карабулатова 18 мая написала в фейсбуке о первом штрафе в 4 тысячи рублей, выписанном ей за нарушение режима самоизоляции, а именно за неустановленное приложение «Социальный мониторинг», следящее за находящимися на карантине.

Спустя несколько часов после того, как пост Карабулатовой процитировали некоторые СМИ, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков объявил, что штраф профессору РУДН аннулирован.