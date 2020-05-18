Профессору РУДН, которая не может ходить, отменили штраф за нарушение режима самоизоляции

Профессору РУДН Ирине Карабулатовой, которая из-за болезни уже год не может ходить, отменили штраф в четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом агентству «Москва» заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», — сказал Данчиков.

Ранее Карабулатова вызвала на дом врача, который диагностировал ОРВИ. Профессор подписала предписание, в котором было указано, что она обязана две недели оставаться дома и установить приложение для отслеживания перемещений людей с COVID-19 «Социальный мониторинг». Карабулатова не установила приложение. По ее словам, ее телефон не поддерживает такую функцию. Кроме того, у нее так и не обнаружили коронавирус.

После того, как историю Карабулатовой рассказали СМИ, прокуратура Москвы начала проверку обоснованности штрафа, который получила москвичка.