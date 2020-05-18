Профессор РУДН рассказала о штрафе за отсутствие приложения «Социальный мониторинг». Предписание установить его ей выдали после диагноза ОРВИ

Профессор РУДН Ирина Карабулатова рассказала в фейсбуке о штрафе в четыре тысячи рублей за отсутствие приложения для контроля за передвижением людей с COVID-19. Карабулатова из-за болезни уже год не может ходить, а коронавирусной инфекции, по ее словам, у нее не обнаружили.

Фотографии штрафа или иного доказательства его существования в посте Карабулатовой, а также в посте ее бывшей студентки на момент выхода заметки не было.

Обновлено. Глава контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» пообещал разобраться со штрафом Карабулатовой. Прокуратура Москвы начала проверку по факту публикаций в СМИ.

Как рассказала профессор, у нее обострилась болезнь легких, приехавший по вызову врач диагностировал ОРВИ.

Во время эпидемии коронавирусной инфекции людям с ОРВИ, как и заболевшим COVID-19, врачи выдают предписание две недели не выходить из дома. Карабулатова этот документ подписала.

По словам главы московского Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, в предписании указано, что человек обязан установить «Социальный мониторинг» в течение 24 часов. О приложении ему также напоминают в смс.

Карабулатова уверяет, что ей «никто не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его [приложение]».

На телефон Карабулатовой, как она пояснила, поставить приложение невозможно. На видеозаписи в фейсбуке она также говорит, что власти обещали в таких случаях выдавать смартфоны. В апреле сообщалось, что устройства в такой ситуации получат те, у кого подтвердили COVID-19.