Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,5 миллиона человек

В США выявлено 1 504 244 случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. 272 265 заразившихся выздоровели, 90 193 умерли.

На втором месте по заболеваемости COVID-19 находится Россия. Количество заболевших в стране достигло 290 678 человек. Выздоровели 70 209 пациентов, умерли 2722.

Всего в мире зарегистрировано 4 775 000 случаев коронавируса.