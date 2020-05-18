В России выявлены почти девять тысяч новых случаев COVID-19. Всего заболели более 290 тысяч человек

По данным на утро 18 мая в России зарегистрированы 8926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 783 человека меньше, чем сутки ранее. Общее число инфицированных достигло 290 678 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+3238 человек за последние сутки), Московской области (+921), Санкт-Петербурге (+425), Нижегородской (+279), Свердловской (+130), Саратовской (+117), Брянской (+115) и Калужской (+109) областях.

За минувшие сутки умер еще 91 пациент с COVID-19, а в общей сложности — 2722 человека.

Выздоровели 70 209 человек (+2836 человек за последние сутки).

В стране проведены более 7,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса (+230,9 тысячи тестов за последние сутки).