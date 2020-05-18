Муниципальный депутат подал иск к Мосгордуме из-за штрафов через приложение «Социальный мониторинг»

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов, которые через приложение «Социальный мониторинг» выписывают за нарушение режима самоизоляции.

Истец обращает внимание на то, что штрафы выписывают автоматически в случае нарушения правил установки и использования «Социального мониторинга». В то время как российские законы предписывают, чтобы по факту совершения административного правонарушения составлялся протокол, а лицо, привлекаемое к ответственности, должно быть уведомлено о дате, месте и времени рассмотрении дела.

Котов просит признать недействующей статью 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы» КоАП Москвы.

Статья 3.18.1 была добавлена КоАП Москвы в начале апреля. В числе прочего в ней прописаны штрафы за нарушение режима самоизоляции — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

Приложение «Социальный мониторинг» было запущено в начале апреля. Оно предназначено для тех, кто должен соблюдать карантин, в том числе для пациентов болеющих COVID-19 в легкой форме на дому. Подробнее о том, как работает приложение, можно прочитать здесь.

Пользователи «Социального мониторинга» жалуются на сбои как при установке приложения, так и при попытке его использовать, а также на приходящие из-за этого штрафы минимум в 4 тысячи рублей.

Ранее муниципальные депутаты уже пытались оспорить в суде решение мэрии Москвы о введении в городе режима обязательной самоизоляции и пропускного режима. Иски были отклонены судом.