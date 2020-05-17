В Латвии нашли пропавший неуправляемый дрон, из-за которого ограничивали воздушное пространство

В Латвии нашли пропавший неуправляемый дрон, который в начале мая бесконтрольно летал в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации (АГА) Латвии.

Беспилотник случайно обнаружили в лесу в Гаркалнском крае 15 мая. Дрон зацепился за кроны деревьев; его снимали с помощью машины пожарно-спасательной службы.

Летательный аппарат был передан АГА для расследования. Уже известно, что он приземлился 2 мая. Восстанавливаются данные о траектории его перемещения.

Дрон размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов был запущен 2 мая сотрудниками местной компании по производству беспилотников «UAVFactory». Вскоре связь с летательным аппаратом была потеряна, он улетел в неизвестном направлении. Горючего ему должно было хватить примерно на 90 часов полета.

Из-за дрона было ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 метров и закрыто воздушное пространство в аэропорту Риги. Самолет авиакомпании SmartLynx, следовавший из Урумчи, был вынужден совершить посадку в Таллине. 5 мая, когда вышел срок запаса горючего пропавшего дрона, ограничения на полеты были сняты. 6 мая АГА объявило об окончании поисков летательного аппарата.