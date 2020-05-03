Civil avition agency

Агентство гражданской авиации Латвии ввело 3 мая ограничение на использование воздушного пространства страны на высоте до 5950 метров. Причиной этому стал неконтролируемый беспилотный летательный аппарат, пропавший накануне.

Власти распространили фото и видео дрона, связь с которым была утеряна 2 мая во время тестового полета. Его размеры — 5,5 метра на 3,5 метра, вес составляет 26 килограммов, скорость полета — примерно 70 километров в час. Горючего ему должно хватить примерно на 90 часов. Аппарат может перемещаться кругами или по прямой.

Последним возможным местонахождением дрона были окрестности Бауски и Адажи. Всех, кто мог заметить аппарат в небе, попросили связаться с координационным центром по телефонам 29 337 238 или 65 703 988.

Как пишет Delfi, в агентстве рассматривают различные сценарии развития событий, в том числе допускается, что дрон уже приземлился. Также власти предупредили соседние государства на случай, если аппарат пересечет границу.

Из-за инцидента с дроном закрылось воздушное пространство в аэропорту Риги — поэтому самолет авиакомпании SmartLynx, следовавший из Урумчи, был вынужден совершить посадку в Таллине, сообщает «Интерфакс». В связи с пандемией международные авиаперевозки в столице Латвии не осуществляются, кроме некоторых заранее согласованных пассажирских и грузовых рейсов.

Пропавший аппарат принадлежит компании по производству дронов «UAVFactory». Как рассказал представитель компании Евгений Шильников, связь с дроном пропала, когда беспилотник медленно перемещался на высоте свыше 200 метров. Обычно в таких случаях у дрона срабатывает функция автоматического выключения двигателя, однако в этот раз система дала сбой. В компании извинились за причиненные неудобства.