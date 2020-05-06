В Латвии перестали искать пропавший дрон, из-за которого ограничивали воздушное пространство

Агентство гражданской авиации Латвии объявило, что прекращает поиски дрона, который бесконтрольно летал в воздушном пространстве страны.

Беспилотник размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов был запущен 2 мая в тестовом режиме представителями местной компании по производству дронов «UAVFactory». Однако вскоре с летательным аппаратом была потеряна связь, и специалисты упустили его из виду. У дрона был запас горючего на 90 часов полета.

К его поискам подключились власти Латвии — они объявили об ограничении на использование воздушного пространства страны на высоте до 5950 метров. Кроме того, был закрыт аэропорт Риги. В то же время в агентстве гражданской авиации допускали, что дрон мог уже упасть на землю.

Вечером 5 мая, когда вышел срок запаса горючего пропавшего дрона, угроза безопасности авиации была снята, а все ограничения на полеты отменены.

Власти также получили 5 мая 18 сообщений от местных жителей, якобы наблюдавших дрон в небе, но все они не подтвердились. Если жители все же обнаружат дрон на земле, их просят сообщить по телефонам 29337238 или 65703988.