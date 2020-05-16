Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин решил предоставить кредит Павлу Дурову, в чей блокчейн-проект TON он инвестировал 17 миллионов долларов.

«Я решил переоформиться в кредит. У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают», — заявил Солонин изданию Forbes.

В начале мая, как писали The Bell и РБК, инвесторам предложили либо вернуть 72% вложенных денег сейчас, либо оформить инвестиции как кредит под крупный процент, который Telegram вернет им через год или раньше.

В блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram, о создании которой Дуров объявил в 2018 году, инвесторы в общей сложности вложили 1,7 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам США через суд запретила выпуск токенов Gram, настаивая, что их следовало зарегистрировать как ценную бумагу.

12 мая Дуров объявил, что проект закрывается.