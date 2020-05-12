Основатель Telegram Павел Дуров объявил о завершении блокчейн-проекта TON.

«Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON закончилось. Вы можете увидеть — или уже видели — сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, ни один из нынешних или прошлых членов команды TON не участвует ни в одном из таких проектов.

Telegram в 2018 году объявил о планах запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram. В октябре 2019-го Комиссия по ценным бумагам США через суд запретила выпуск токенов Gram, настаивая, что их следовало зарегистрировать как ценную бумагу.

Платформу TON должны были запустить 30 апреля, но этого так и не произошло. Под разработку TON привлекли 1,7 миллиарда долларов инвестиций. После второй отсрочки запуска инвесторам предложили либо вернуть 72% вложенных денег сейчас, либо оформить инвестиции как кредит под крупный процент, который Telegram вернет им через год или раньше.

В начале мая 2020-го о запуске платформы Free TON 7 мая объявило сообщество Free TON Community, состоящее, как утверждается, из разработчиков блокчейн-платформы.