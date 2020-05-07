Сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), запустило блокчейн-платформу Free TON. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление сообщества.

Free TON построена на протоколе TON, созданном Николаем Дуровым — программистом и братом основателя Telegram Павла Дурова. В сообщении команды разработчиков указано, что из-за юридических трудностей Telegram больше не может участвовать в развитии TON, но разработанный код можно использовать без ограничений.

«Очевидно, что Telegram не может запустить TON и на сегодня отказалась от этих планов. Мы ждали до тех пор, пока не стало ясно, что они ее не запустят в данных условиях. Для всего этого совершенно не нужно обсуждать это с ними», — сказал РБК один из участников Free TON Community, технический директор Дмитрий Горошевский.

По его словам, во Free TON сохранятся все преимущества TON. При этом неизвестно, будет ли Free TON интегрирована в мессенджер Telegram. Источник РБК подчеркнул, что «в среде инвесторов и в среде криптосообщества есть устойчивое мнение, что TON в любом виде без аудитории Telegram не представляет особого интереса».

Telegram объявил о планах запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram в 2018 году. В ее создании участвовали в том числе внешние разработчики. Реализации проекта помешали претензии со стороны властей США. TON планировали запустить сначала в октябре 2019 года, потом в апреле 2020-го, но платформа не представлена до сих пор.

Telegram привлек под разработку TON 1,7 миллиарда долларов инвестиций. После второй отсрочки запуска компания предложила инвесторам либо вернуть 72% вложенных денег сейчас, либо оформить инвестиции как кредит под крупный процент, который Telegram вернет им через год или раньше.

Собирается ли Telegram продолжать работу над блокчейн-платформой, на данный момент точно неизвестно. Ранее компания сообщала, что код TON будет общедоступным. По словам собеседников РБК, на основе TON может быть запущено несколько сетей, поскольку код блокчейна хранится в открытом виде.