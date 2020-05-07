Разработчики блокчейн-платформы TON заявили о запуске проекта Free TON — без Telegram и Павла Дурова
Сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), запустило блокчейн-платформу Free TON. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление сообщества.
Free TON построена на протоколе TON, созданном Николаем Дуровым — программистом и братом основателя Telegram Павла Дурова. В сообщении команды разработчиков указано, что из-за юридических трудностей Telegram больше не может участвовать в развитии TON, но разработанный код можно использовать без ограничений.
«Очевидно, что Telegram не может запустить TON и на сегодня отказалась от этих планов. Мы ждали до тех пор, пока не стало ясно, что они ее не запустят в данных условиях. Для всего этого совершенно не нужно обсуждать это с ними», — сказал РБК один из участников Free TON Community, технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский.
По его словам, во Free TON сохранятся все преимущества TON. При этом неизвестно, будет ли Free TON интегрирована в мессенджер Telegram. Источник РБК подчеркнул, что «в среде инвесторов и в среде криптосообщества есть устойчивое мнение, что TON в любом виде без аудитории Telegram не представляет особого интереса».
Вместо Gram участникам проекта раздадут бесплатные токены под названием TON. Всего будет выпущено 5 миллиардов TON. Из этого количества 85% бесплатно получат партнеры и пользователи сети, 10% — разработчики, 5% — валидаторы (они будут заниматься подтверждением транзакций пользователей).…>
Telegram объявил о планах запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram в 2018 году. В ее создании участвовали в том числе внешние разработчики. Реализации проекта помешали претензии со стороны властей США. TON планировали запустить сначала в октябре 2019 года, потом в апреле 2020-го, но платформа не представлена до сих пор.
Telegram привлек под разработку TON 1,7 миллиарда долларов инвестиций. После второй отсрочки запуска компания предложила инвесторам либо вернуть 72% вложенных денег сейчас, либо оформить инвестиции как кредит под крупный процент, который Telegram вернет им через год или раньше.
Собирается ли Telegram продолжать работу над блокчейн-платформой, на данный момент точно неизвестно. Ранее компания сообщала, что код TON будет общедоступным. По словам собеседников РБК, на основе TON может быть запущено несколько сетей, поскольку код блокчейна хранится в открытом виде.