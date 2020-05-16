Италия с 3 июня снимет ограничения на въезд и выезд из страны

Правительство Италии приняло решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии COVID-19.

В частности с 3 июня будут сняты ограничения на передвижения внутри страны, а также на въезд и выезд за пределы Италии. Ограничения на передвижения могут сохраняться для отдельных территорий, если этого требует эпидемическая обстановка, говорится в сообщении.

Также остается в силе запрет на передвижения и требование о карантине для тех, у кого подтвержден COVID-19, или контактировавших с таким людьми. Нужно ли будет после открытия границ соблюдать карантин прибывшим в Италию из-за границы, не уточняется.

По последним на момент написания новости данным, в Италии зафиксировано почти 224 тысячи случаев заболевания COVID-19, более 31,5 тысячи человек умерли.

В пятницу, 15 мая, стало известно, что Италия с 18 мая снимает запрет на передвижения внутри регионов, действовавший во время вспышки коронавирусной инфекции.

Также 15 мая Германия, формально не закрывавшая границы, отменила 14-дневный карантин для въезжающих из стран ЕС, а власти Словении объявили о завершении эпидемии коронавируса в стране.