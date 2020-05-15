Германия отменила обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из стран ЕС

Германия отменила обязательный карантин для въезжающих в страну из других государств ЕС, стран Шенгенского соглашения и Великобритании. Как пишет Deutsche Welle, соответствующего соглашения федеральные власти достигли с правительствами регионов.

Новые правила вступят в силу в течение нескольких дней. Прибывшие из-за пределов ЕС по-прежнему должны будут соблюдать карантин.

В Германии, в отличие от большинства других стран Европы, не было введено формального запрета на въезд для иностранцев. При этом на границах был восстановлен контроль, и без уважительных причин жителям других стран отказывали во въезде в Германию.

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