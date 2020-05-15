Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Власти Словении официально объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране. Это первый подобный случай в Европе.

Некоторые антикоронавирусные меры, такие как социальное дистанцирование и ношение масок в общественных местах, продолжают действовать. Массовые мероприятия в стране все еще под запретом.

Жители других стран ЕС, приезжающие в Словению, больше не должны будут соблюдать карантин. В то же время, это требование продолжает действовать для тех, кто прибывает из-за пределов Евросоюза.

В Словении с начала пандемии были зарегистрированы 1465 случаев коронавирусной инфекции, 103 человека умерли. Население страны — 2 миллиона человек.